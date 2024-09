Il master in Lobbying e Advocacy di Sole 24 Ore Formazione con Comin & partners

18 settembre 2024 a

Fornire a professionisti e dirigenti aziendali competenze approfondite nel campo dell’advocacy e delle nuove frontiere del lobbying, per comprendere le opportunità e le sfide della regolamentazione e della rappresentanza di interessi, in uno scenario sempre più interconnesso. Nasce con questo obiettivo il Master in Lobbying e Advocacy di Sole 24 ORE Formazione, ideato in collaborazione con la società di consulenza strategica Comin & Partners, che avrà inizio il prossimo 4 ottobre, in formula weekend e in modalità sia sincrona che asincrona, con durata fino al 30 novembre. Il programma di formazione avanzato punta ad approfondire le strategie e le tecniche più innovative dell’advocacy, incluso l’impatto che le nuove tecnologie e gli strumenti digitali hanno sulle opportunità di relazione e influenza verso il decisore pubblico.

Il corso affronterà inoltre la gestione delle relazioni con i governi, autorità regolatorie e altri interlocutori chiave, fornendo agli studenti le conoscenze necessarie per analizzare le politiche pubbliche e comprendere come influenzarle in modo positivo, anche attraverso un’attenta analisi di casi di studio reali e la testimonianza di rappresentanti di rilievo del mondo delle istituzioni. “La figura del professionista nel Public Affairs sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei contesti aziendali e di consulenza. Nel corso del tempo, questa professione ha ampliato la propria trasversalità, adattandosi alle sfide poste dalla digitalizzazione” ha commentato Fulvio Peppucci, Direttore Generale di Sole 24 ORE Formazione. “Il nuovo corso di Lobbying e Advocacy ha lo scopo di formare professionisti capaci di interfacciarsi con il mondo politico e istituzionale in modo trasparente ed efficace e di rispondere alle esigenze di un contesto in continua evoluzione. La collaborazione con Comin & Partners permette di integrare la teoria con la pratica, fornendo una preparazione completa per muoversi con competenza nel complesso contesto normativo e regolatorio italiano ed europeo”.

“Il Master si distingue per un approccio innovativo e multidisciplinare che consentirà a chi già lavora nel campo delle relazioni istituzionali, o a chi vuole avvicinarsi a un mondo particolarmente affascinante, sempre più ambito anche dalle nuove generazioni, di apprendere i paradigmi di lobbying e advocacy, esplorando le strategie alla base dello stakeholder engagement”, ha dichiarato Gianluca Comin, Fondatore e Presidente di Comin & Partners. “Siamo molto orgogliosi della partnership con Sole 24 ORE Formazione che ci consente di trasmettere le nostre competenze a top manager di grandi aziende, aspiranti lobbisti, portando il nostro bagaglio di esperienze a supporto della loro crescita professionale”.

Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale italiano, attivo nel settore dell'informazione e formazione economica, finanziaria, professionale, culturale con una piattaforma multimediale integrata: il quotidiano Il Sole 24 ORE, il portale www.ilsole24ore.com, l'agenzia di stampa Radiocor, l’emittente news&talk Radio 24, l’Area Servizi Professionali con software, banche dati e piattaforme di networking per professionisti, imprese e pubblica amministrazione, le società 24 ORE Eventi per l’organizzazione di convegni fisici e digital e 24 ORE Cultura per l’organizzazione di mostre ed eventi culturali. Il Gruppo 24 ORE è quotato alla Borsa Italiana dal 2007 e da dicembre 2022 è certificato per la parità di genere.

Multiversity è il primo Gruppo in Italia nel mercato dell'Education con tre Università Digitali leader - Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma -, 72 corsi di laurea per l’anno accademico 2022-2023, oltre 300 Master, un ente di certificazione Certipass, una coding factory, Aulab, e una società con il Gruppo 24 Ore, “Sole 24 Ore Formazione”. La mission di Multiversity è fornire un’offerta didattica di alta qualità ed accessibile a tutti, grazie alla forza dell’innovazione digitale. Il Gruppo eroga i suoi servizi attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria, che sviluppa contenuti di e-learning prodotti internamente. Multiversity, che ha integrato le tematiche ESG nella propria strategia di business, partecipa a United Nations Global Compact (UNGC) e aderisce ai suoi principi per lo sviluppo di un business responsabile.

Comin & Partners è una società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti. Sin dalla sua fondazione, Comin & Partners ha affiancato istituzioni, grandi aziende, manager e organizzazioni per raggiungere i loro obiettivi strategici negli ambiti più complessi e delicati delle loro attività: dall’energia alle telecomunicazioni, dal settore finanziario a quello infrastrutturale. Ciò è possibile grazie ad un team di professionisti della comunicazione e della consulenza strategica con un’esperienza consolidata nel mondo delle istituzioni, delle imprese e delle organizzazioni.