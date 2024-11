Fortnite, server offline per il rilascio del nuovo aggiornamento: riparte dopo alcune ore

13 novembre 2024 a

Fortnite è ripartito dopo qualche ora di down: la manutenzione del videogioco online era iniziata dopo che Epic Games aveva disattivato il matchmaking. In un primo momento era stato riferito che i server sarebbero rimasti offline fino alle 11. Il down, però, è durato di più. L'inattività era dovuta al rilascio dell'aggiornamento 32.10. La notizia era stata data da Epic Games su X: "Il periodo di inattività per la v32.10 inizierà alle 4 del mattino ET, mentre il matchmaking terminerà poco prima".