Kiev, Scalfarotto contro Meloni: "Io l'unico presente"

"Giorgia Meloni è a Roma e dunque oggi, con tutti i principali leader europei presenti a Kyiv a significare il sostegno dell’Europa all’Ucraina che resiste all’invasione russa, sarò io l’unico parlamentare italiano presente in città": a scrivelo sui social il senatore e responsabile Esteri di Italia Viva Ivan Scalfarotto, che da diversi giorni è in missione sul territorio ucraino.

"Un onore essere qui, in questa terra che combatte a difesa dei valori democratici su cui abbiamo costruito l’Unione europea, ma un’occasione perduta per l’Italia - ha proseguito il parlamentare -. Il Sindaco di Irpin ha raccontato del famoso viaggio in treno di Draghi, Macron e Scholz, quando ancora il nostro paese non era ai margini delle grandi dinamiche internazionali". Scalfarotto, dunque, ha preso di mira la premier per il fatto di non essere presente oggi a Kiev insieme agli altri leader europei, nonostante la presidente del Consiglio partecipi comunque al vertice in videoconferenza. L'Italia, quindi, c'è.