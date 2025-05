Toh, per la sinistra "M" è la serie dell'anno

I Nastri d’Argento non fanno eccezione. Anche per loro M è l’uomo dell’anno. Il mondo del cinema (e soprattutto i suoi accademici) che sono in questo caso per meglio dire sindacalisti in quanto membri del direttivo del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, hanno scelto, infatti, di premiare M – Il figlio del secolo come miglior serie del 2025, riconoscimento che sarà consegnato nel corso della cerimonia di premiazione peri Nastri d’Argento – Grande Serie in programma il prossimo 31 maggio a Napoli. Oltre al premio alla serie sono stati già annunciati anche i i Nastri d’Argento per i protagonisti dell’anno che hanno conquistato il grande pubblico: tra loro spicca in primo piano proprio Luca Marinelli, interprete del Duce in M - Il figlio del secolo, Kim Rossi Stuart per Il Gattopardo, Alba Rohrwacher per L’amica geniale - Storia della bambina perduta, Monica Guerritore per Inganno e Vittoria Schisano per La vita che volevi.

Sono in tutto 23 i titoli in gara selezionati che concorrono nelle cinque categorie (Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film tv). Per la Commedia Hanno ucciso l’uomo ragno La leggendaria storia degli 883, Imma Tataranni- Sostituto procuratore 4, Sconfort Zone, Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso 2, Vita da Carlo 3. Per il Crime: Acab, Avetrana - Qui non è Hollywood, Dostoevskij, Stucky, The bad guy 2. Per il Drama Fuochi d’artificio, Il Gattopardo, L’amica geniale - Storia della bambina perduta, L’arte della gioia e Leopardi - Il poeta dell’infinito. Per il Dramedy: La vita che volevi, Miss Fallaci, Storia della mia famiglia, Tutto chiede salvezza 2, Tutto quello che ho. La bambina con la valigia, La farfalla impazzita e Questi fantasmi! sono invece i tre film tv in corsa.