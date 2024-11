Come sta cambiando il modo di fare libera professione in Italia: il parere di Gabriele Tontini nel suo best seller

14 novembre 2024 a

Oggi, il passaparola da solo non basta più. Questo è vero anche per un settore storicamente basato su questo tipo di relazioni, come l’edilizia, in cui la competizione è sempre più feroce e la capacità di distinguersi è cruciale.

Per avere successo, non è sufficiente affidarsi alle vecchie modalità; è necessario adottare strategie innovative che permettano di emergere in un mercato sempre più esigente e competitivo. Gabriele Tontini, con una solida formazione in architettura e un inizio carriera brillante a Roma, dove ha gestito grandi appalti per società rinomate, ha compreso presto queste dinamiche. La sua sete di innovazione e di successo lo ha portato nel 2015 a formarsi presso l'Architect Marketing Institute negli

USA. Da allora, non ha mai smesso di acquisire nuove competenze, integrando il suo background con strategie di business all'avanguardia che vanno oltre il

semplice marketing digitale.

Il lancio del portale Architetti Freelance ha segnato un cambiamento epocale nel mercato italiano, non solo come strumento per costruire una presenza online, ma come guida pratica per i professionisti che vogliono distinguersi, attrarre clienti di alto livello e generare nuovi incarichi senza dover competere sul prezzo.

Il libro Web Marketing per le Professioni dell'Edilizia, diventato un best-seller, è stato acclamato non solo per aver reso comprensibile il marketing digitale, ma per aver offerto soluzioni concrete su come i professionisti possono emergere in un mercato affollato e competitivo. In un contesto di feroce concorrenza, la capacità di posizionarsi come leader nel proprio settore è fondamentale. Tontini illustra come migliorare la visibilità e l'efficienza, trasformando il modo in cui i professionisti si connettono e interagiscono con i clienti, senza cadere nella trappola del prezzo basso.

La sua filosofia combina magistralmente l'innovazione con le strategie di business tradizionali, puntando alla modernizzazione delle professioni tradizionali in Italia, per un futuro dove il valore e l’eccellenza siano i veri differenziatori sul mercato.