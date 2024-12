Vespucci Tour incontra il Catamarano Spirito di Stella. Il racconto di Claudia Conte

18 dicembre 2024 a

a

a

Prosegue il tour mondiale della nave più bella del mondo che sta facendo il giro del mondo per promuovere le eccellenze italiane e i valori della nostra nazione. Nave Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare, fa tappa in Qatar e inaugura il Villaggio Italia a Doha.

Ma a fare il Giro del Mondo non è solo la Regina dei Mari, ma anche un’altra straordinaria unità: il catamarano "Lo Spirito di Stella" che, grazie al progetto WoW (Wheels on Waves) sostenuto dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa, prevede la partecipazione di persone con disabilità, civili e veterani di Forze Armate italiane e straniere.

Claudia Conte, giornalista italiana e presentatrice delle tappe del Tour Vespucci già in Argentina e in California, torna a condurre le cerimonie istituzionali in Medio Oriente e visto il suo impegno nel campo della solidarietà, e’ salita con entusiasmo a bordo del catamarano "Lo Spirito di Stella" insieme all’Ambasciatore d’Italia a Doha S. E. Paolo Toschi e agli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, protagonisti del tour mondiale.

“Grazie al Vespucci Tour Mondiale, l’Italia porta in tutto il mondo, come ora in Qatar, quattro valori importanti: pace, educazione, ambiente e inclusione grazie a “Lo Spirito di Stella” - queste le parole dell’Ambasciatore Toschi.

Aggiunge Claudia Conte: “Il progetto WoW consente a persone con disabilità di vivere l'esperienza del mare in barca a vela con la missione speciale di dimostrare a tutti che non esistono barriere che non possano essere abbattute. Un bellissimo messaggio da diffondere in tutto il mondo”

Il catamarano, partito dal Porto Antico di Genova il 18 novembre con destinazione Miami (USA), vede alternarsi nel corso della navigazione gli skipper della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare per fornire supporto tecnico - logistico. Il periplo equatoriale si associa al tour mondiale del Vespucci. Le due unità si sono incontrate in Australia, e stanno proseguendo il giro del mondo insieme sino al rientro a febbraio nel mar mediterraneo.

Il catamarano “Lo Spirito di Stella” è il primo al mondo ad essere completamente accessibile. Nasce per far sentire parte attiva della navigazione chiunque, a prescindere dalle proprie capacità fisiche, sensoriali e cognitive.