Il ministro Crosetto: "Buon lavoro ai carabinieri in partenza per Rafah"

«Carabinieri in partenza per il valico di Rafah. Il loro compito sarà quello di unirsi a un team internazionale dell’Eurogendfor con l’importante obiettivo di garantire una cornice di sicurezza al personale della missione Eubam (European Union Border Assistance Mission) e fornire assistenza per i controlli frontalieri. È questa una misura concreta e immediata per sostenere il recente accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza. L’obiettivo è coordinare e facilitare il transito di feriti e malati, garantendo loro aiuto e protezione. Si conferma l’impegno dell’Italia e della Difesa in un’area delicata dove, già dal 2005, opera personale dell’Arma dei Carabinieri. Un’iniziativa che riflette la costante attenzione del nostro Paese nella promozione della stabilità e della solidarietà internazionale. Ai nostri Carabinieri, esemplari per umanità e rispetto, valori che accomunano le Forze Armate, auguro buon lavoro!». Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X pubblicato dal ministero della Difesa.