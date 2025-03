Terzo anno per Film Impresa, l'appuntamento è fissato il 9, 10 e 11 aprile alla Casa del Cinema di Roma

Annamaria Piacentini 18 marzo 2025 a

a

a

Tre edizioni con un progetto che continua a suscitare grande interesse anche a livello internazionale. Merito sì delle idee, ma anche di un Presidente come Gianni Letta, sempre pronto ad incoraggiare i valori che contano, certo di non rischiare quando si parla di cinema e lavoro.Con lui, il direttore Artistico Mario Sesti, che sin dal primo momento, ha cercato di puntare ad un argomento diverso, che poteva essere utile per esaltare e comunicare il tema dell'impresa e delle persone che vi lavorano: “Siamo orgogliosi di dare il via ad un appuntamento che dimostra quanto l'audiovisivo possa essere un potente strumento di comunicazione per le aziende, capace di trasmettere storie e visioni, “ ha sottolineato Letta. “sempre più aziende scelgono di raccontarsi con contenuti audivisivi di qualità e il nostro obiettivo è dare loro il giusto riconoscimento e la visibilità.Il Premio Film Impresa sta ottenendo un successo incredibile, lo testimoniano il massiccio numero di opere ricevute”.

Una giuria presieduta da Caterina Caselli, assegnerà il premio alle opere in concorso: “Sono felice di aver ricevuto questo incarico, ha dichiarato la Caselli, “per me è un grande onore, mi sento eccitata all'idea di vedere i film che raccontano l'Impresa e l'audiovisivo. Non vedo l'ora di cominciare, ma starò molto attenta perchè questa edizione sia ancora più importante delle altre”. Intanto il Direttore Artistico Mario Sesti annuncia: “Saranno assegnati i Premi speciali: a Matteo Garrone il Premio Eramanno Olmi 2025; a Pietro Salini, il Premio Speciale Film Impresa Unindustria ; a Luca Zingaretti il Premio Speciale Film Impresa. “Tutto questo oggi non è soltanto un sogno, ha aggiunto Sesti, “ma sta diventando un programma molto interessante, avviato da un gruppo di lavoro motivato e seguito da un orizzonte di comunicazione e imprenditoria attento e reattivo. Ci vediamo il 9 Aprile ! “