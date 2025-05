Uno Bianca, paura e fiducia tradita: così il crimine cambia il volto dell’Italia

Tra il 1987 e il 1994, l’Emilia-Romagna e le Marche furono sconvolte dalle azioni della Banda della Uno Bianca, responsabile di 103 crimini tra rapine, omicidi e stragi: 24 morti e 114 feriti. Il gruppo prendeva il nome dall’uso sistematico di una Fiat Uno bianca, auto comune e facile da rubare, che permetteva ai banditi di confondersi e fuggire. Ma il vero shock fu scoprire che cinque dei sei membri erano poliziotti in servizio, guidati dai fratelli Savi, con Roberto Savi, assistente capo della questura di Bologna, come leader.

Le loro azioni colpivano banche, supermercati, distributori, uffici postali, caselli autostradali e persino campi nomadi, lasciando dietro di sé una scia di sangue e terrore. Tra gli episodi più drammatici, la strage del Pilastro a Bologna il 4 gennaio 1991, dove furono uccisi tre giovani carabinieri, e l’omicidio di due operai senegalesi a San Mauro Mare nel 1991, episodio di chiara matrice razzista. La banda non esitava a eliminare testimoni o semplici cittadini, alimentando la percezione di una violenza gratuita e imprevedibile.

Il tradimento di uomini in divisa minò profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La paura non era più solo per la criminalità, ma per l’impossibilità di distinguere il bene dal male anche tra chi avrebbe dovuto proteggere la popolazione. Le indagini furono lunghe e complesse, segnate da errori e depistaggi. Solo la tenacia di alcuni investigatori, come l’ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza, permise di collegare i crimini e individuare i veri responsabili, dopo anni di piste sbagliate e arresti di innocenti.