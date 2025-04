L’anima autentica di Milano tra eleganza, sapori condivisi e rituali senza tempo

Nel cuore pulsante di Milano, tra le vie eleganti del Quadrilatero della Moda, c'è un luogo che incarna l'essenza dell'ospitalità italiana: il ristorante 10_11. Questo spazio, parte integrante del Portrait Milano, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, offrendo un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto. Il nome 10_11 non è casuale: rappresenta l'incontro tra due anime della città, con ingressi su Via Sant’Andrea 10 e Corso Venezia 11. Questa dualità si riflette nell'atmosfera del locale, che accoglie ospiti in cerca di un'esperienza raffinata ma accessibile.

Il ristorante propone anche rituali settimanali che celebrano la cucina italiana. Ogni mercoledì sera, il "Fritto Misto" viene servito come omaggio all’estate. Il giovedì con la sua cotoletta è dedicato alla cucina milanese. E per concludere ogni serata, la "Spaghettata di mezzanotte" offre un momento conviviale con spaghetti aglio, olio e peperoncino serviti a tutti gli ospiti del bar.

Qui, ogni particolare è pensato per far vivere Milano nella sua essenza più autentica, tra storia, stile e comfort esclusivo. Membro di The Leading Hotels of the World, Portrait Milano è la destinazione perfetta per chi desidera immergersi nella bellezza e nella raffinatezza della capitale. The Leading Hotels of the World possiede una prestigiosa collezione di oltre 400 hotel di lusso indipendenti in più di 80 paesi. Fondata nel 1928, seleziona strutture esclusive che offrono esperienze autentiche e servizi di altissimo livello. Ogni hotel membro deve rispettare rigorosi standard di qualità per garantire un’ospitalità eccezionale