Sinner, Kyrgios commenta: la vergogna dopo Wimbledon

Non resiste alla tentazione di far parlare di sé, Nick Kyrgios, soprattutto nell'ora del trionfo del suo grande nemico (extra)sportivo Jannik Sinner. L'altoatesino ha appena vinto il suo primo Wimbledon, in una finale quasi dominata contro Carlos Alcaraz (che veniva da due successi di fila sull'erba inglese ed era considerato il grande favorito del terzo Slam di stagione a cui era arrivato in grandissima forma psicofisica). E Nick che fa? Twitta un asterisco. Un "*" che lascia spazio alle più maliziose interpretazioni.

In realtà, conoscendo l'indole spesso inutilmente e violentemente polemica dell'australiano, l'interpretazione pare essere solo una: l'asterisco in gergo sportivo indica in genere un risultato o un verdetto in classifica ancora "sub iudice", magari con una penalizzazione in arrivo. Il riferimento, ovvio anche se implicito, è alla vicenda Clostebol con Sinner che a marzo ha patteggiato con la Wada 3 mesi di stop. Kyrgios era il più duro "colpevolista", indignato con Sinner tanto da chiederne per mesi una squalifica esemplare, di 2 anni.