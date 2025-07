La Borsa record traina il Tgr

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TGR Piazza Affari) Settimana da record per la Borsa Italiana con massimi che non si raggiungevano dall’ottobre 2007. Il culmine è stato ottenuto mercoledì, sull’onda dell’eventuale accordo sui dazi con la Ue, e, nonostante il calo registrato venerdì a seguito della lettera di Trump al Canada con tariffe al 35%, i livelli rimangono alti grazie al boom quotazioni del Bitcoin. L’attenzione perla Borsa degli italiani è notevolmente aumentata. Venerdì la rubrica TGR Piazza Affari, curata dalla redazione economica della TGR Lombardia e in onda nel pomeriggio di Rai 3, ha raggiunto l'8% di share medio e punte di 800mila spettatori, tra i format della giornata più visti sull’ex Telekabul dopo Tg3, TGR, Geo Magazine e la soap Un posto al sole. Puntata dedicata agli interventi del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, col commento dell’esperto Victor Massiah. Splittando il pubblico, prevalgono il target maschile (58% della platea), over 50 (share al 10%) e laureati (9%).