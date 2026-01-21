Libero logo
MILANO-CORTINA 2026: ASPI, IL TRICOLORE SUI CASELLI PORTE DI ACCESSO AI GIOCHI

Si parte da Venezia Nord, nei prossimi giorni anche Belluno, Arcoveggio e Milano
mercoledì 21 gennaio 2026
La rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

L’obiettivo è trasformare l’infrastruttura autostradale in uno spazio di partecipazione all'evento, accogliendo atleti e visitatori diretti verso i poli di gara. L’illuminazione resterà attiva per l’intera durata della manifestazione.

L’impegno della società riguarda anche l’identità visiva aziendale: i loghi ufficiali di Milano Cortina 2026 sono esposti nelle sedi del Gruppo e integrati nei touchpoint digitali, inclusi il sito istituzionale e i canali social.

milano-cortina 2026

