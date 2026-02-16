Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, occhio! Quel clamoroso sms a Federica Brignone

lunedì 16 febbraio 2026
Jannik Sinner, occhio! Quel clamoroso sms a Federica Brignone

2' di lettura

Il secondo oro olimpico di Federica Brignone ai Giochi di Milano-Cortina 2026 è il sigillo di una campionessa che continua a scrivere la storia dello sci azzurro. Ora, la "tigre" è leggenda. Dopo il trionfo, per la valdostana è arrivata un’ondata di affetto e messaggi, anche da parte di Jannik Sinner.

"Se mi ha scritto Sinner? Non solo lui ma anche tutti gli altri ragazzi che mi ho conosciuto nel percorso estivo", ha raccontato a Casa Italia, sorridendo per l’attenzione ricevuta dal mondo dello sport. Un legame, quello con il tennis, che le manca: "ora non posso giocare", ha ammesso.

Poi il paragone tra le sue discese e i campi più prestigiosi del circuito: "Mettere i bastoncini fuori è come un match point a Wimbledon. E non trovi il silenzio. Ho visto le Finals e non trovi il silenzio, c’è sempre qualcuno che parla. Ma come fanno a non capire quanta concentrazione ci vuole?".

Jannik Sinner, Nargiso fa a pezzi le balle: "Cosa ho visto con Djokovic..."

Diego Nargiso, ex Davisman azzurro oggi commentatore e coach, ha analizzato per Fanpage la sconfitta di Jannik Sinner co...

Brignone ha spiegato quanto sia sottile l’equilibrio tra successo e errore: "Io sono stata salvata dal fatto che le seggiovie e le piste erano riservate solo a noi, solo gente dell’ambiente che rispetta questi piccoli spazi mi ha permesso di essere focalizzata – ha concluso –. Hai bisogno di una concentrazione tale, serve una grande capacità. Nel match point basta un niente per toglierti quello che ti sei costruito, è stato un grande aiuto".

Infine, l’emozione che continua a guidarla: "Vivo queste esperienze e mi emoziono anche solo a vedere il gigante maschile, lo slittino o le gare degli altri ragazzi. Ci sono quegli sportivi che mi danno emozioni particolari", ha concluso Federica Brignone.

Jannik Sinner, a pezzi dopo Djokovic: "Cosa mi ha insegnato la sconfitta"

"La sconfitta con Djokovic mi ha insegnato tante cose, è stata un'ottima partita sia da parte mia che da...
tag
jannik sinner
federica brignone
milano-cortina 2026

Come Tomba Federica Brignone, inchino alla regina: il miracolo costruito fuori pista

Campionessa Federica Brignone, lo sfogo: "Scappare, il più lontano possibile". Sci italiano in ansia

Federica Brignone, oro e leggenda: la campionessa testimonial della DOP più consumata al mondo incorona l’Italia

ti potrebbero interessare

Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

Redazione
Federica Brignone, inchino alla regina: il miracolo costruito fuori pista

Federica Brignone, inchino alla regina: il miracolo costruito fuori pista

Leonardo Iannacci
Federica Brignone, lo sfogo: "Scappare, il più lontano possibile". Sci italiano in ansia

Federica Brignone, lo sfogo: "Scappare, il più lontano possibile". Sci italiano in ansia

Redazione
Milano-Cortina, Arianna Fontana è fuori? "Sportellate", bordate alla cinese

Milano-Cortina, Arianna Fontana è fuori? "Sportellate", bordate alla cinese