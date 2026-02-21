Federica Brignone, l'orgoglio della tigre: "Fare la comparsa? Mai". E ora...

Federica Brignone torna a parlare dopo il doppio trionfo olimpico a Milano-Cortina, un’impresa leggendaria costruita con passione e sacrificio ad appena dieci mesi dal terrificante infortunio che aveva messo a rischio non solo i Giochi, ma l’intera carriera della campionessa valdostana. La Brignone, protagonista assoluta della rassegna a casalinga, è stata avvistata anche all’Arena Santa Giulia durante la finale di hockey femminile tra Stati Uniti e Canada, simbolo di un’Olimpiade vissuta da icona. Insomma, a questi giochi la "Tigre" ci vuole restare legata fino all'ultim. Come non capirla... Dunque è stata ospite di un evento organizzato da Coca Cola al Fan Village di Milano. Per l'occasione, la Tigre di La Salle ha ripercorso il suo cammino con parole emozionate: "E’ stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l’ho raggiunto. Io sono andata alle Olimpiadi ed ero già contenta di esserci. Dopo l’infortunio non ero sicura neanche di poter tornare a sciare, il danno era stato veramente grande", ha ricordato.

Il recupero è stato una sfida quotidiana, durissima, affrontata senza certezze ma con orgoglio: "Non avrei mai fatto la ‘comparsata’, non avrei mai tolto un posto a una mia compagna, ma l’idea di essere competitiva alle Olimpiadi è stata talmente bella che per me il resto è stato un più. Ho una certa età e so benissimo cosa sto facendo. E’ stato difficile accettare. Non era nella mia testa, l’ho vissuto giorno per giorno. Mai me lo ero immaginato", ha rimarcato.

Oltre le medaglie, resta un messaggio che va oltre l'agonismo: "A me piacerebbe portare il valore dello sport che è scuola di vita. Lo sport è meritocratico, aspetto molto importante ma ha bisogno di dedizione, concentrazione, determinazione e lavoro continuo. Ho fatto un percorso in crescendo e andrò sempre a migliorarmi nella vita. Lo sport è sacrificio ma anche bello. Porti dietro emozioni talmente grandi che ti fanno godere la vita", ha concluso Federica Brignone.