ENEL, AL VIA IL PERCORSO DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI CAIVANO







Offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro e contribuire alla crescita sociale di un territorio che ogni giorno lotta contro il degrado e l’emarginazione.

Con questo obiettivo Enel e l’Istituto Francesco Morano di Caivano, in provincia di Napoli, lanciano “Enel & Caivano: Energie per il Futuro”, un percorso di formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), che coinvolge oltre 40 studenti delle classi terze. Nello specifico si tratta di un modello didattico previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che consente agli studenti delle scuole superiori italiane di alternare lezioni in classe a esperienze pratiche in azienda.

Grazie al programma, i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere da vicino Enel, approfondire il funzionamento della filiera energetica e acquisire competenze trasversali essenziali per il loro futuro professionale.

Il programma si articola in 30 ore di formazione erogate sia in aula sia sul campo presso le strutture di Enel Green Power ed E-Distribuzione, tra cui la centrale di Presenzano, quella di Matese, la Cabina Primaria Astroni di Agnano e il centro di addestramento di Nocera Inferiore. Una vera e propria full-immersion alla scoperta dei mestieri dell’energia in cui i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con professionisti che quotidianamente garantiscono l’approvvigionamento energetico del Paese, ricevendo stimoli e suggerimenti utili per comprendere il settore e orientarsi nel mondo del lavoro.

L’iniziativa di Enel si inserisce nel solco di un percorso di collaborazione ormai consolidato con l’Istituto, che nel 2025 ha già portato all’attivazione di tirocini post diploma, permettendo agli studenti di intraprendere un’esperienza lavorativa all’interno della multinazionale energetica.

Attraverso questo progetto, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo rafforza non solo il suo impegno a favore dell’inclusione sociale, sostenendo un istituto simbolo di rinascita educativa, da anni punto di riferimento per i suoi programmi didattici innovativi, ma anche la cooperazione strategica col mondo della scuola.

Numerose, infatti, sono le iniziative che l’azienda elettrica ha attivato in tutta Italia per favorire l’orientamento professionale e l’occupabilità dei giovani. Tra queste rientrano i numerosi percorsi di formazione scuola-lavoro avviati a livello nazionale con gli istituti superiori, il programma di apprendistato duale con l’Università dell’Aquila, che favorisce l’alternanza scuola lavoro e garantisce l’assunzione degli studenti in azienda, nonché le partnership con gli ITS Academy di Macomer e Civitavecchia, di cui Enel è socia fondatrice con un ruolo rilevante nella co-progettazione dell’offerta formativa e nei percorsi di inserimento in azienda attraverso il modello del 4+2. A questi si aggiunge il programma "Energie per la scuola" volto a promuovere l'inserimento dei ragazzi nelle imprese dell’indotto Enel subito dopo la conclusione degli studi superiori.

Dal 2022 a oggi, "Energie per la scuola" ha registrato la partecipazione di oltre 10.000 studenti agli open day, coinvolto 130 scuole e 80 aziende per un totale di circa 1.600 persone formate. Un ulteriore esempio di collaborazione tra mondo scolastico e mondo dell’impresa che testimonia come l’azienda guidata dall’AD Flavio Cattaneo consideri la formazione dei giovani una leva fondamentale per la crescita del Paese.

