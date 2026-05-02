Scontro tra polizia e manifestanti: gli idranti scacciano gli estremisti

Scontri tra polizia e ed estremisti di polizia. L'account Instagram Sietedeipovericomunisti ha condiviso un video sui social nel quale si vedono le forze dell'ordine intente a servirsi degli idranti contro i manifestanti per scacciarli via. "Se anche tu stai godendo sei dei nostri", il commento a corredo della breve clip. Tanti i commenti sotto il post: "Godendo abbestia rimpiango di non essere un poliziotto", "w la Police!!!!", "La litigata tra di loro è più soddisfacente", "Sono dei vostri!!!!", "Godo come un riccio".