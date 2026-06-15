Milan, rivoluzione-Amorim: chi parte e chi resta, squadra stravolta

Sembra ormai tutto fatto per Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è atteso a Milano tra oggi e domani per firmare il contratto. Inizia dunque a prendere forma il Diavolo 2026/27. Il futuro, naturalmente, sarà deciso anche dalle scelte del direttore sportivo, ma con la firma del nuovo mister si può già iniziare a pensare al Milan della prossima stagione.

Innanzitutto, il modulo. Amorim ha sempre giocato con il 3-4-2-1 e il 3-4-3, difficile che cambi proprio ora. Per quanto la fase offensiva sia aggressiva e tutt'altro che statica, il portoghese è conosciuto come un tecnico piuttosto "integralista" in merito alla sua filosofia tattica. A beneficiarne maggiormente sarà con ogni probabilità Strahinja Pavlovic. Dopo la grande annata con Allegri, il serbo, che in una linea a 4 sarebbe stato un punto di domanda, potrà proseguire la propria crescita. Qualche dubbio rimane invece sugli altri centrali. Conoscendo Amorim e il modo in cui ama sviluppare l'azione, ne servirebbe almeno uno con i piedi molto buoni. Gabbia e Tomori certamente non bastano. L'inglese, tra l'altro, potrebbe anche partire.