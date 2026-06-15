Moise Kean, banditi in casa dell'attaccante: le clamorose cifre del bottino

Furto in casa di Moise Kean a Firenze. Secondo i primi rilievi, effettuati questa mattina, lunedì 15 giugno, i ladri si sono intrufolati nell'abitazione dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, che vive nel quartiere Campo di Marte, e hanno portato via un bottino dal valore di quasi 300mila euro. I malviventi sarebbero entrati dal retro dello stabile e avrebbero rubato orologi di lusso e altri oggetti di valore. Al momento del furto, il giocatore non era presente in casa.

Kean, come riporta la Rai, sarebbe infatti all'estero in vacanza. Gli inquirenti che stanno indagando ora sul caso attenderanno il suo rientro per convocarlo. L'attaccante sarà sentito per stilare una lista precisa degli oggetti mancanti, che permetterà di stimare con maggiore precisione il valore del bottino. Nel frattempo sono state acquisite le immagini della videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aiutare gli investigatori a individuare i ladri.

L'abitazione di Kean si trova nello stesso stabile in cui aveva vissuto l'ex difensore viola Nikola Milenkovic. Bisogna capire, dunque, se i ladri fossero già a conoscenza della presenza di oggetti di valori all'interno dell'abitazione. Appena tre mesi fa, a marzo, un altro giocatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson era stato vittima di un furto. L'islandese aveva promesso una ricompensa a chiunque avesse fornito notizie utili per recuperare il bottino, il cui valore si aggirava intorno ai 60mila euro.