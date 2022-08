Giulia Bongiorno gela Carlo Nordio: "Prima gli italiani, poi i parlamentari"

30 agosto 2022 a

a

a

"Meglio pensare ai cittadini prima che ai parlamentari". Giulia Bongiorno risponde cosi alla proposta di Carlo Nordio, candidato di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi aveva rilanciato due proposte: l’immunità parlamentare e la revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale. "Guardi - tiene a precisare l'avvocato nonché senatrice della Lega - il tema non è nel programma del centrodestra, tanto meno in quello della Lega. A dirla tutta, non mi sembra proprio una priorità in questo momento storico".

"Gli sta toccando il c***o". Blanco palpeggiato, Giulia Bongiorno devastante: chi è la ragazza, cosa rischia ora | Video

Non di diversa opinione sull'obbligatorietà, tema su cui - si dice certa - "una riflessione va fatta". Sulle colonne de La Stampa, infatti, la Bongiorno spiega che "così come vanno le cose oggi, è una finzione. È sulla carta, ma non nella pratica quotidiana". Il motivo è chiaro: "Ci sono persino gli ordini di priorità per l’azione penale che differiscono da procura a procura. E io vedo donne che non denunciano le violenze perché poi l’obbligatorietà per i loro persecutori non vale. Quindi parliamone, purché si decida. O l’obbligatorietà c’è sul serio, oppure aboliamola".

"La prima domanda che mi fanno i clienti". Giulia Bongiorno, l'aneddoto che spiega tutto: giustizia da buttare

Le idee del legale di Matteo Salvini sono chiarissime, così come le priorità: "Le cose devono marciare in parallelo - prosegue -. Da una parte, bisogna velocizzare i processi, combattere efficacemente la criminalità organizzata, la violenza nei confronti delle donne, il fenomeno delle baby gang. Solo se c'è una giustizia che funziona, c'è sicurezza". Dall'altra non va dimenticata la necessità di una riforma di tipo costituzionale per la separazione delle carriere e un doppio Csm. Tutti dunque buoni propositi, che la Bongiorno si prepara a realizzare se - sondaggi alla mano - il centrodestra finisce al governo. "La mia esperienza parlamentare sulle grandi riforme in tema di giustizia - dice - finora è stata deludente. Per accontentare tutti i partiti, alla fine non si fa niente o quantomeno nulla di davvero incisivo. E invece noi vogliamo in-ci-de-re". Che sia un messaggio agli alleati? Chissà.