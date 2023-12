Mario Roggero, lo sfregio: il risarcimento ai ladri

06 dicembre 2023 a

Non basta la condanna a 17 anni di carcere per duplice omicidio volontario, con la legittima difesa negata. A Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che ha sparato in strada a due ladri in fuga dopo il colpo subito nel proprio negozio, uccidendoli, la giustizia italiana ha comminato anche il risarcimento-beffa ai familiari dei due delinquenti: 500mila euro. La legge è uguale per tutti, sottolinea Pietro Senaldi, ma lo Stato non tratti vittime e criminali allo stesso modo.