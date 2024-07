Santanchè, i pm chiedono il rinvio a giudizio per Visibilia. Bonelli: "Il vero scandalo è la Meloni"

04 luglio 2024 a

I pm della Procura di Milano chiedono il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè nel processo Visibilia per falso in bilancio, e Angelo Bonelli dà evidentemente per scontato non solo l'accoglimento della domanda dell'accusa, ma pure la condanna della Santanchè, chiedendone le dimissioni immediate.

L'istanza dei magistrati milanesi, riferisce una nota del procuratore Marcello Viola, riguarda anche altre sedici persone, tra amministratori e sindaci di Visibilia, nonché le società Visibilia Editore Spa (quotata), Visibilia Srl (in liquidazione) e Visibilia Editrice Srl. L'accusa, prosegue la nota della procura di Milano, è quella di "falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore Spa., dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl in liquidazione, e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice Srl. Stando all'ipotesi accusatoria formulata dai magistrati milanesi, "la corretta formazione dei bilanci avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore Spa a far data dal bilancio 2016, per Visibilia Srl a far data dal bilancio 2014 e per Visibilia Editrice Srl. a far data dal bilancio 2021".

Questa è la seconda richiesta di processo avanzata dalla procura di Milano per Santanchè dopo quella presentata nelle scorse settimane relativa a un'altra tranche dell'inchiesta Visibilia: in questo caso la ministra del Turismo è accusata di truffa aggravata all'Inps per presunte irregolarità nella gestione della cassa integrazione durante l'emergenza Covid.

"La ministra Santanchè metta le ali ma dal Governo - ironizza Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader dei verdi -. Necessarie dimissioni immediate, non può fare la ministra. Si dimetta per la sua incapacità e il modo imbarazzante con cui presiede il suo dicastero. Mandare i turisti a Cogne con l'elicottero? E chi paga, ma soprattutto, sono queste le priorità di chi ha subito danni da alluvione e che si trova senza strade e con case distrutte? Ecco spiegato perché la ministra Santanchè ha problemi con i bilanci. Ma il vero scandalo - conclude il deputato di AVS in una nota - è la premier Meloni, che tollera che nella sua maggioranza ci siano deputati assenteisti e ministri rinviati a giudizio".