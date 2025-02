Maurizio Gasparri contro Lo Voi: "Valutare la prosecuzione della sua permanenza alla Procura di Roma"

08 febbraio 2025 a

"La vicenda Lo Voi ci rattrista profondamente. Perché la Procura di Roma ha inserito atti riservati dei servizi segreti in un fascicolo giudiziario? Non possiamo immaginare che si tratti di una ripicca per la famosa vicenda dei voli di Stato da 13 mila euro a tratta negati al procuratore di Roma. Non è possibile. Ma allora perché agire in maniera così maldestra? Bisogna valutare con serenità la prosecuzione della permanenza di Lo Voi alla guida della procura di Roma".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri in una nota in cui commenta l'eclatante vicenda della vigilia, ossia le accuse dei servizi segreti contro Francesco Lo Voi, quale avrebbe diffuso notizie riservate. Si parla dell'esposto del Dis contro il procuratore di Roma, esposto in cui si sostiene che Lo Voi potrebbe aver passato ai giornalisti documenti riservati dell'Aisi sul capo di Gabinetto Caputi. Vicenda per la quale, secondo Gasparri, bisogna valutare la permanenza di Lo Voi alla procura di Roma.

"Ha competenze su organi istituzionali i cui segreti potrebbero essere ulteriormente divulgati - riprende il forzista -. Io credo che dovrebbe essere Lo Voi stesso a trarne le conclusioni. E se il Csm fosse un organo libero e autorevole dovrebbe occuparsene con immediatezza. Quali che siano le valutazioni che si faranno in futuro, allo stato non c'è una condizione di sicurezza per servizi dello Stato fondamentali le cui sedi centrali sono a Roma e quindi raggiungibili dalle competenze del procuratore Lo Voi. Poi ricorrono sempre condotte inquietanti di alcuni giornali stranamente sempre in possesso delle giuste notizie, sia che si tratti della super procura antimafia sia che si tratti dei servizi segreti".

E ancora: "La libertà di stampa è un caposaldo della Repubblica, ma a volte ci si può interrogare sulla natura reale di alcune testate spuntate all'improvviso con enorme dispendio di risorse visti i bilanci passivi. C'è poi da riprendere la vicenda della super procura antimafia, ovverosia dello scandalo De Raho e Striano. Anche in questo caso la competenza è finita nelle mani di Lo Voi, che probabilmente non appaiono quelle più adatte. Dobbiamo riprendere l'iniziativa nella Commissione antimafia. Il Parlamento deve difendere istituzioni fondamentali e principi di diritto che sono baluardo stesso della democrazia", conclude Maurizio Gasparri.