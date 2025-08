Franco Baresi operato per un nodulo ai polmoni, ecco come sta

La leggenda rossonera Franco Baresi è stato operato per rimuovere un nodulo ai polmoni. È quanto è stato comunicato dal Milan, in una nota che riporta anche le parole del suo vicepresidente onorario. "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio", ha dichiarato l'ex difensore.

"A seguito di accertamenti di routine - si legge nella nota del Milan -, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva".