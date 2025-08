Ademola Lookman e i suoi fratelli: è l'estate delle telenovelas

Il calciomercato ha poco da offrire rispetto alla sua durata esagerata. Fino a che non ci faranno il favore di diminuirla- basterebbe il mese di luglio, in modo da lasciare che la prima metà di agosto sia di preparazione con le rose definitive - dovremo sopportare la creazione delle telenovelas. Narrazioni artificiali utili a occupare questo tempo smisurato. Non è vero che ci sono aggiornamenti quotidiani sulle trattative. I club che ricevono offerte si prendono settimane (avendole a disposizione, perché non farlo) per rispondere e quelli che formulano proposte a loro volta non hanno tutta questa fretta di ricevere feedback. Chi fa mercato deve avere tantissima pazienza, anche per compensare quella che non hanno i media e i tifosi viziati da questa realtà parallela di aggiornamenti al minuto.

La trattativa Lookman è un grande esempio di telenovela.

Sembra in corso da mesi, invece nei fatti lo è da tre giorni, il tempo intercorso tra l’offerta ufficiale dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus e la risposta negativa dell’Atalanta. C’era così tanta attesa per la novità che, non appena è arrivata, nonostante sia solo la prima, viene presa come definitiva. E quindi giù a sentenziare sull’operato dei dirigenti che non alzano l’offerta di qualche milione. L’Inter potrebbe anche pensare di farlo se solo fosse a conoscenza del prezzo di Lookman che l’Atalanta, furbescamente o superficialmente non si sa, non ha indicato. Il dubbio è lecito perché non appena è trapelata la dicitura di “incedibilità” del giocatore, la Dea ha fatto sapere a media a lei vicini che il nigeriano è sì vendibile ma al giusto prezzo. Bastava scriverlo nella mail, ma tant’è. Materiale per la telenovela.

Nei prossimi giorni l’Inter deciderà se rimodulare quei 45 milioni che pensa siano già superiori al reale valore di Lookman, 27enne che ha un contratto da 1,8 milioni netti all’anno fino al 2027.