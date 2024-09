Angelina Mango, si gira e... lato B senza veli: scandalo al concerto

09 settembre 2024 a

a

a

Grande voce, grande presenza scenica. In una parola: grande talento. Angelina Mango è la nuova enfant prodige del pop italiano, sulle orme di Annalisa ed Elodie. Come le due colleghe, è uscita da Amici di Maria De Filippi conquistando professori e pubblico, forse ancora più delle due celebri compagne di palco. Poco più che ragazzina, la figlia del grandissimo e inimitabile Pino Mango ha poi messo a ferro e fuoco il palco del Festival di Sanremo e, una manciata di settimane dopo, pure quello dell'Eurovision Song Contest. Esplosiva, travolgente (altro che La noia, il titolo della sua fin qui più celebre hit), sensualissima pur non essendo mai sfacciata o volgare.

"Fino a oggi", c'è chi azzarda su X, con commento velenoso. Il riferimento è l'esibizione della 23enne sul palco del Pride Village Virgo a Padova. Una performance infuocata, che esplode letteralmente quando l'artista si gira sinuosa, dando le spalle alla platea mostrando a sorpresa un perizoma che lascia completamente scoperto il suo Lato B. Una roba, appunto, "alla Elodie". E proprio alla interprete romana, compagna di Andrea Iannone, fanno riferimento tanti di coloro che commentano il filmato sui social.

Elodie e Diletta Leotta, esercizi all'aria aperta. Roba bollente, Milano "si infiamma" | Guarda

"Dopo Elodie anche Angelina Mango mentre canta deve farci vedere il suo c***o altrimenti non le escono le note", "Anche Angelina ha ceduto: impossibile dire di no al 'modello Elodie', conviene troppo", "Questa è un'espressione di lotta al patriarcato!! (ti direbbe Elodie)".

Il tema look, al di là delle ironie un po' pesanti, divide i fan. In tanti criticano Angelina: "Non si capisce perché porta le mutande... non sarà mica per timidezza?", "Per vendere la merce bisogna metterla in vetrina. Una volta, la merce, era la voce. Oggi è tutto il 'pacchetto', e se ti rifiuti di usarlo, non arrivi al successo. Giusto? Sbagliato? Boh, non sono in grado di giudicare. Per me, comunque, la musica è altro, so' vecchio", "Ha capito che se vuole durare altri 2-4 anni deve mettersi in perizoma", "Cantare è diventato un optional".

Elodie, incidente bollente a Roma: l'abito si apre, squarci proibiti | Guarda

Altrettanti, però, la difendono a spada tratta: "Il famoso 'modello Elodie', vestiti di scena che all'estero qualsiasi cantante indossa, ma in italia siete dei caz***o di cavernicoli e vi scandalizzate per un body o un c***o un po' da fuori", "Perché le cantanti straniere possono mostrare il culo e quelle italiane no? Che problemi avete", "Cristina Aguilera andava in giro così che Angelina non era ancora nata", "Possibile che una donna non può mettersi il caz***o che le pare che un uomo deve rompere automaticamente il caz***o". Il dibattito è aperto.