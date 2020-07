Strage di Erba, Marzouk a processo per aver calunniato Rosa e Olindo: i due non avrebbero detto la verità

06 luglio 2020 a

Azouz Marzouk, marito e padre di due delle quattro vittime della strage di Erba. andrà a processo perché ha calunniato Rosa e Olindo i responsabili del massacro. Azouz., li accusa di aver dichiarato il falso. Così Il 25 novembre è prevista l'audizione in Tribunale di Azouz che, per l'occasione dovrà rientrare in Italia per difendersi dall'accusa di calunnia nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano perché li avrebbe falsamente accusati di essersi autocalunniati quando hanno confessato il delitto di Erba. Il giudice ha stabilito che Rosa e Olindo non saranno sentiti "il che è quasi paradossale perché costoro affermano che hanno confessato, nonostante la loro innocenza", scrive Giovanni Terzi sul Tempo. Se avessero ribadito la loro innocenza in un'aula di giustizia avrebbero quindi dato ragione ad Azouz.

Azouz è certo dell'innocenza di Rosa e Olindo. Se Azouz venisse assolto significherebbe che Rosa e Olindo sono innocenti e che si sono autocalunniati? "Si! Ma c'è di più abbiamo chiesto l'audizione del prof. Picozzi che all'epoca, quando Rosa e Olindo avevano ancora un difensore d'ufficio, svolse un'audizione criminologica dei due accusati, eventualmente per provare la loro infermità di mente. Questo video è stato prodotto in Procura a Como, è stato proiettato durante il processo e più volte ripreso dalle televisioni. Il pubblico ministero di Milano, nel processo contro Azouz, ha chiesto di escludere la testimonianza del prof. Picozzi qualora il Tribunale avesse ammesso il video. Così è stato ma, inspiegabilmente, agli atti non c'l'intera audizione ma un frammento di soli dieci secondi che dice poco o nulla e appare come uno scambio di battute tra il criminologo e la Bazzi", raccontano i legali di Azouz Luca D'Auria e Solange Marchignoli. Il video integrale di Picozzi è stato tagliato? "Certamente si. Probabilmente qualcuno si è sbagliato e ha consegnato solo dieci secondi inediti e non la registrazione. Il vero tema e che quei dieci secondi non sono mai apparsi all'interno delle fasi processuali, cosa questa non giustificabile".

