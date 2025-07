Ramy, l'annuncio di Piantedosi: "Assistenza legale per i carabinieri"

"Anche per i carabinieri coinvolti nella vicenda dell'inseguimento di Ramy vale già la nuova disposizione, che prevede l'assistenza legale assistita dallo Stato per le persone della pubblica sicurezza coinvolte in procedimenti che riguardano l'esercizio del proprio lavoro. La norma è già in vigore e ha riguardato una prima applicazione per i due poliziotti che hanno assicurato alla giustizia la persona che aveva ucciso il carabiniere a Francavilla Fontana".