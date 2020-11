Carignano, raptus di un 40enne: uccide la moglie, uno dei due figli e il cane e si suicida. Grave l'altra bimba

09 novembre 2020 a

Una vera e propria tragedia. Nella mattina di lunedì 9 novembre un uomo, Alberto Accastello, ha sparato alla moglie, Barbara Gargano, ai figli, Alessandro e Aurora, e al cane. È accaduto a Carignano, in provincia di Torino, intorno alle 5.30 del mattino. L'uomo 40enne, che poi si è suicidato sparandosi un colpo alla testa, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. A lanciare l'allarme i vicini di casa che hanno sentito il rumore degli spari. Nulla da fare per la moglie, cassiera in un supermercato, che era già morta quando i carabinieri sono intervenuti mentre dei piccoli gemelli, trasportati d'urgenza in ospedale, solo Aurora è sopravvissuta.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri: ancora nessuna indicazioni sul movente della strage compiuta dall'operaio, anche se gli inquirenti pensano che Barbara avesse detto al marito che voleva separarsi. Prima di compiere la strage l'uomo ha telefonato al fratello, che abita a Racconigi, per annunciargli che sarebbe morto.

