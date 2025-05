730 precompilato, Agenzia delle Entrate in tilt: cosa può succedere

Ore di caos e piccolo sollievo in arrivo per i contribuenti italiani: accessi a singhiozzo oggi per gli utenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, complice la prima giornata utile per poter modificare e poi spedire la dichiarazione dei redditi precompilata. Un appuntamento caduto in concomitanza con 47 scadenze fiscali in programma proprio oggi, tra sostituti di imposta e il versamento della terza rata per i contribuenti Iva.

La sovrapposizione ha portato ad alcune fasi di forte rallentamento nell'utilizzo del sito durante la giornata. I commercialisti hanno chiesto la proroga delle scadenze previste, denunciando di riuscire in alcuni casi a portare a compimento le domande telematiche. Il presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha chiesto di "prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna".

Anche l'Istituto nazionale tributaristi, tramite il presidente Riccardo Alemanno, ha inviato alle Entrate una richiesta di proroga degli adempimenti tributari per via del blocco dell'accesso ai sistemi telematici da parte di contribuenti e intermediari fiscali. Sogei ha fatto sapere che, a partire dalla mattinata, si stanno verificando dei malfunzionamenti all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Alla luce della situazione, l'Agenzia ha reso noto che provvederà a "emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici", non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti, che prevede anche la proroga dei termini.