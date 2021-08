Attacco hacker al Lazio, "non provate a imbrogliarci": spunta la mail dei terroristi, cosa vogliono prima dei soldi del riscatto

06 agosto 2021 a

a

a

Nuovi dettagli emergono sull’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio la scorsa domenica, paralizzando tutto il sistema informatico e quindi la campagna di vaccinazione, dato che sono stati rubati i dati sanitari di oltre 6 milioni di cittadini italiani. Il Corriere della Sera ha pubblicato la mail scritta tutta in inglese che è stata recapitata alla Regione Lazio: contiene tutta una serie di avvertimenti e soprattutto i passaggi richiesti per recuperare i dati.

Gli investigatori della polizia postale stanno indagando insieme a quelli dell’intelligence per provare a risalire agli hacker che hanno provocato danni gravissimi al centro di elaborazione dati della Regione. In pratica i cybererroristi invitano a mandare un encrypted file cosicché loro possano dimostrare di fare sul serio, decriptandolo. “Non provate nemmeno a imbrogliarci - è l’avvertimento - dopo il pagamento, tutte le vostre informazioni verranno decriptate. Ricordate che avete tempo limitato per decidere”.

Si tratta quindi di una sorta di test per dimostrare alla Regione Lazio che fanno sul serio e che non restituiranno i dati a meno che non riceveranno i soldi richiesti per il riscatto. L’ultimatum di 72 ore dovrebbe scadere nella giornata di sabato, dal messaggio non viene però precisato l’ammontare del riscatto richiesto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.