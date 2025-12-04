Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0, biancocelesti ai quarti

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all'80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma.

"Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un'occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati quando si è eliminati, c'è dispiacere perchè era un obiettivo ma bisogna guardare avanti in vista delle prossime partite di campionato. Non bisogna deprimersi, abbiamo una stagione davanti dove il nostro obiettivo è tornare in Champions League". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, commentando su Italia 1 la sconfitta dei rossoneri in Coppa Italia contro la Lazio.