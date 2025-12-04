Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0, biancocelesti ai quarti

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all'80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma.
"Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un'occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati quando si è eliminati, c'è dispiacere perchè era un obiettivo ma bisogna guardare avanti in vista delle prossime partite di campionato. Non bisogna deprimersi, abbiamo una stagione davanti dove il nostro obiettivo è tornare in Champions League". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, commentando su Italia 1 la sconfitta dei rossoneri in Coppa Italia contro la Lazio.
"Siamo veramente contenti. C'era tanta voglia di riscatto dopo la partita di sabato. Abbiamo lavorato di squadra e abbiamo fatto una grandissima partita. È un anno difficile ma siamo compatti e dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare. Il mister ci indicherà la strada e finché faremo le cose insieme andrà bene", queste le parole, ai microfoni di Sport Mediaset, di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, dopo la vittoria sul Milan. "Avevamo delle grandi motivazioni dopo la sconfitta di sabato. Come sempre il pubblico è sempre al nostro fianco e spero di poter festeggiare ancora con loro", ha affermato Adam Marusic.