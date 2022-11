Ischia, si scava nel fango. Scatta l'allerta arancione: quali sono le regioni a rischio

27 novembre 2022 a

Ha un nome, Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata nella frana di Ischia. Trentuno anni, commessa in un negozio sull’isola, viveva con il compagno che ancora risulta disperso, in una delle zone, quella del Rarone, più colpite dalla frana. Il suo corpo è stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. I soccorritori sono stati a lavoro tutta notte per cercare di ritrovare gli 11 dispersi. Le forze dell’ordine hanno invece proseguito le operazioni di sgombero dalle abitazioni dei circa 200 sfollati. Alle 11 a Palazzo Chigi si terrà il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. Continua, intanto, il maltempo: oggi ancora allerta arancione in Campania. "Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate.



A me preme sottolineare che tutto il personale dei Vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l’invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto estremamente più complicato", ha dichiarato in un’intervista a La Stampa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. intanto per questa mattina è stato convocato un Consiglio dei Ministri straordinario per far fronte all’emergenza di Ischia. Sul fronte meteo ancora maltempo sull’Italia con la protezione civile che ha emesso un’allerta arancione per la giornata di oggi, su settori della Campania - devastata dalla frana che ha colpito Ischia - Calabria e Sicilia. Allerta gialla sulla Basilicata. In particolare è stato prorogata fino alle 18 di questo pomeriggio l’allerta meteo dalla protezione civile della Regione Campania: è arancione sulla Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana. Nel dettaglio rinforzeranno i venti e il moto ondoso. Sono previste ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio. L’avviso è giallo sul resto della regione.