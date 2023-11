Giulia Cecchettin, l'allarme della sorella: sparita anche Carol Bugin

19 novembre 2023 a

"Vi prego, non di nuovo": con queste parole Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, la ragazza trovata morta al lago di Barcis, si è unita agli appelli per una sedicenne scomparsa da giovedì a Mestre. Si tratta di Carol Bugin di Mira, in provincia di Venezia, vista per l'ultima volta dalla madre mentre entrava in un locale davanti alla stazione di Mestre.

"Carol Bugin, 1,68, capelli castani occhi verdi e tante lentiggini sul naso. Aveva giaccone nero poco piu' giu' alla vita e probabilmente jeans chiaro", ha scritto su Instagram Elena Cecchettin. Per sollecitare informazioni sulla la giovane veneziana è intervenuto anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e le emittenti e i siti locali hanno pubblicato una sua foto fornita dalla sorella. Carol giovedì si era incontrata con un'amica a Spinea, nella città metropolitana di Venezia, e da li' hanno raggiunto Mestre dove l'altra ragazza l'ha persa di vista. Quindi ha avvisato la madre di Carol, inviandole la posizione, ma quando la donna è arrivata, intorno alle 13, è riuscita solo a intravedere la figlia da lontano fuori da un bar nei pressi della stazione, in una zona malfamata della città. Nelle ricerche sono impegnati i Carabinieri di Conegliano, Mira e Spinea e si stanno verificando alcuni nominativi di persone che la ragazza frequentava.

Nel frattempo, il governatore leghista ha già dato disposizioni "perché nel giorno delle esequie di Giulia Cecchettin sia dichiarato il lutto regionale. Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz'asta - ha annunciato Zaia sui social- e l'intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene".