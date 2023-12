Giulia Cecchettin, l'autopsia: ferocia inaudita di Filippo Turetta, cosa trapela

01 dicembre 2023 a

a

a

Giulia Cecchettin sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta subito dopo la lite, quindi sarebbe arrivata a Barcis già morta: questo quanto trapela dall'autopsia terminata poco fa alla Uoc di Anatomia Patologica dell'università di Padova, come riporta Repubblica. Sul suo corpo tante coltellate e ferite profonde. Al momento i consulenti medico legali, nominati dalla procura di Venezia e dalla famiglia di Giulia, sarebbero ancora all'interno dell'edificio in cui si è svolto l'esame autoptico. Inoltre, secondo quanto apprende LaPresse, a causare la morte della ragazza sarebbe stata un'emorragia, provocata dalla rescissione di una vena aorta, a seguito di una coltellata.

Non è escluso, comunque, che l'autopsia prosegua anche domani. Così da dare agli specialisti la possibilità di effettuare accertamenti medici più approfonditi. Una delle domande a cu bisognerà dare una risposta è quella sulla datazione della morte, cercando di circoscriverne con più precisione possibile l'orario. Tra i consulenti presenti - scrive Repubblica - "oltre al medico legale Guido Viel, perito incaricato dalla procura, anche l'entomologo forense Stefano Vanin, il cui compito sarà quello di datare la morte in base alla presenza di larve, di mosche e di insetti, repertate nelle ferite che presenta il cadavere". Per certo, secondo quel che emerge, Giulia sarebbe stata uccisa da moltissime coltellate, che hanno determinato sul corpo ferite molto profonde: una ferocia inaudita, dunque, quella di Turetta.

Intanto, è in corso da oltre cinque ore l'interrogatorio di Turetta davanti al pm nel carcere di Verona. Con lui i legali Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. Secondo quanto si apprende, il ragazzo avrebbe deciso di fornire la propria versione dei fatti su quanto accaduto la sera dell'11 novembre.