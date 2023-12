Cortei pro-Hamas, perché il sabato islamista è un vero pericolo

03 dicembre 2023 a

Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente tra Hamas e Israele, il sabato islamista in Italia sta diventando una tradizione: ogni fine settimana, ecco il corteo pro-Hamas degli indefessi cultori dell'odio anti-ebraico. Secondo Pietro Senaldi, tecnicamente sarebbero arruolabili tra gli utili idioti della causa anti-sionista. Ma i rischi che corriamo sono più elevati: se a qualcuno, quei deliri, facessero venire in testa brutte idee?

