Milano, turista "arresta" la ladra rom: voleva rubargli 14mila euro

Andrea Fatibene 10 dicembre 2023 a

a

a

Qualche tempo fa si diceva che i tassisti sono il miglior biglietto da visita per i turisti in arrivo nella nostra città. Ma come si accolgono tutti quei turisti che al taxi preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici? Quale potrebbe essere l’alternativa? Il comitato di accoglienza, in questo caso, spetta alle borseggiatrici che della metropolitana ne hanno ormai fatto il loro parco divertimenti, una sorta di magico sportello automatico di cui conoscono il codice segreto. Ma questa volta la festa di ricevimento, non richiesta e soprattutto non desiderata, è costata molto cara a un turista di 35 anni originario dell’Azerbaigian che intorno alle ore 15 del giorno dell’Immacolata stava transitando dalla fermata metropolitana di Centrale. L’uomo aveva fiutato le cattive intenzioni della ragazza romena di 21 anni, già nota agli uffici delle forze dell’ordine per aver collezionato una lista infinita di precedenti per furto. Ma l’allerta non è stata sufficiente a evitare che la ragazza riuscisse a colpire ugualmente: un lesto movimento di mano a sfruttare l’attimo di distrazione e puf... 14mila euro in contanti spariti dalla borsa dell’uomo.

La vittima, non del tutto sprovveduta come potrebbe sembrare, ha reagito prontamente allo scippo e si è lanciato all’inseguimento della ladruncola per il piano intermedio che porta verso i treni, attraverso i quali la donna aveva intenzione di eclissarsi per sempre (o più probabilmente fino al prossimo furtarello). Un inseguimento consumatosi sotto gli occhi perplessi e sbalorditi della corposa folla di passeggeri che sono stati testimoni di un epilogo ancor più cinematografico: appena prima che la ragazza raggiungesse la metropolitana, l’azero è riuscito a intercettarla e ad “arrestarla” fino all’arrivo delle forze dell’ordine già allertate dagli operatori Atm presenti in qualità di spettatori non paganti del concitato inseguimento. Furto con destrezza è stata l’accusa con cui gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia giunti sul posto hanno tratto definitivamente e ufficialmente in arresto la 21enne romena. Ma purtroppo per il turista azero, i contanti che aveva prelevato per godersi qualche giorno di vacanza durante il ponte lungo milanese erano quasi tutti spariti. La giovane borseggiatrice è riuscita a disfarsi quasi interamente dell’ingente somma rubata, probabilmente passandola tra le mani di un complice che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo in cui è avvenuta la rapina.

Alla donna sono stati trovati addosso soltanto 1400 euro: nonostante le indagini degli uomini in divisa, non è stato possibile individuare il complice, né di conseguenza recuperare interamente il maltolto. Si può quindi immaginare che per la banda di borseggiatrici, ormai popolarissime tra i frequentatori regolari delle metropolitane, il ponte dell’Immacolata sia stato piuttosto profittevole. E chissà che grazie a questo colpo non si alzeranno le taglie che queste stesse borseggiatrici hanno messo sulla testa dei ragazzi che filmano e denunciano il loro “lavoro”, come fa sapere lo stesso Nicholas Vaccaro, uno di questi giovani che pattugliano le metropolitane per mettere in guardia i pendolari che ne potrebbero cadere vittima.