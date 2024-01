Capodanno, follia a Molfetta: ribaltano l'auto e la fanno esplodere

02 gennaio 2024 a

a

a

Hanno avuto la delirante idea di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo ribaltando un’auto parcheggiata in piazza centrale di Molfetta, in provincia di Bari, per poi far esplodere alcuni petardi nel motore e far saltare tutto. Il video di questa “impresa” è finito sui social e sta diventando virale. Gli autori del gesto hanno agito coprendosi il volto, ma non è servito: sono stati rapidamente individuati quasi tutti dalle forze dell’ordine. Ad allertare i vigili del fuoco è stato un assessore comunale, Sergio de Candia, che ha segnalato come la piazza fosse diventata impraticabile a causa dell’olio riversato dal motore. Il sindaco della città, Tommaso Minervini ha scritto al prefetto di Bari, Francesco Russo e al procuratore capo di Trani, Renato Nitti per chiedere «di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine sul territorio».