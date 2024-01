Lotteria Italia, vinto a Milano il primo premio da 5 milioni: ecco i tagliandi vincenti

06 gennaio 2024 a

Sono 210 i biglietti vincenti della Lotteria Italia con premi per un totale di 17 milioni e 420mila euro. Lo comunica l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). Cinque i premi di prima categoria: il primo da 5 milioni, il secondo da 2 milioni e 500mila euro, il terzo da 2 milioni, il quarto da 1 milione e mezzo e il quinto da 1 milione. Quindici i premi di seconda categoria, tutti da 100mila euro; 190, infine, i premi di terza categoria, tutti da 20mila euro. Nell'ultima edizione i premi totali erano stati 195. “E' andata molto meglio dello scorso anno”, ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida, citato da Agipro news.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio della Lotteria Italia 2023 da 2,5 milioni di euro va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. E ancora, il terzo, da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Infine il quarto e il quinto premio. Il quarto, da 1,5 milioni di euro, va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto da un milione di euro va al tagliando N 454262 venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini