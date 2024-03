Ivrea-Santhià, Ferrari si schianta e prende fuoco: chi c'era a bordo

31 marzo 2024 a

Brutto incidente in Piemonte: una Ferrari diretta verso Milano si è schiantata lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. Morte le due persone a bordo. Subito dopo il violento impatto, l’auto, con targa svizzera, ha preso fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso il controllo e poi sarebbe finita contro un guardrail all’uscita della galleria di Passo d'Avenco, nel territorio di Alice Castello, in provincia di Vercelli.

Subito dopo l’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 marzo 2024, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata, la polstrada e il personale sanitario del servizio di soccorso 118. I corpi all’interno della Ferrari, sempre secondo le prime notizie, sarebbero stati trovati carbonizzati. Motivo per cui l'identificazione si preannuncia complessa. Per loro dunque non è stato possibile fare nulla.

Nel frattempo, è stata chiusa la bretella in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria verso il casello di Albiano d’Ivrea, per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso. Al momento, inoltre, non si sa nulla di più sulla dinamica né sui motivi del tragico incidente. In ogni caso, è probabile che le procedure vadano avanti per diverse ore visto che l'auto è andata completamente distrutta dopo lo schianto e le fiamme.