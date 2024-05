Cesena, colpisce la moglie a martellate e le stacca un orecchio a morsi: in fuga

02 maggio 2024 a

Aggredisce la moglie a martellate e le stacca a morsi una parte dell'orecchio: l'ennesima storia di follia e violenza arriva da San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. La donna è ora ricoverata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite all'orecchio. L'uomo, invece, 40 anni, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. Rischia l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. Durante l'aggressione, la moglie è riuscita a scappare e ad avvertire i vicini di casa, che quindi hanno subito lanciato l'allarme.

Le violenze, secondo la ricostruzione degli investigatori, risalirebbero alla sera del 25 aprile, quando l'uomo si sarebbe scagliato contro la moglie durante una lite. Prima l'avrebbe presa a schiaffi, pugni e calci e poi le avrebbe morso un orecchio, staccandole una parte del padiglione auricolare. Alla fine l'avrebbe colpita con un martello alla testa. Per fortuna non è finita in tragedia solo perché la donna è riuscita ad avvertire i vicini di casa.

Sul posto è subito arrivato il personale del 118, che ha trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è scattato il "Codice Rosso" previsto in questi casi. E quindi sono stati allertati i carabinieri, a cui la donna ha presentato denuncia. Il marito, invece, risulta ancora ricercato.