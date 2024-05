Vigile spara e uccide la collega: tragedia nel Bolognese

16 maggio 2024 a

Una vera e propria tragedia. Oggi pomeriggio ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, Un vigile ha fatto fuoco e ha ammazzato una collega nella sede della polizia locale in Municipio. L’uomo, di circa 60 anni, ha sparato con la sua pistola d’ordinanza. Per la collega, 33 anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La polizia scientifica e i carabinieri sono sul posto. La zona è completamente blindata. Adesso gli inquirenti dovranno capire cosa è successo e soprattutto dovranno ricostruire l'esatta dinamica di questo dramma che al momento non ha spiegazioni.