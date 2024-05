La Cei boccia l'Autonomia, ma l'obiettivo sono i soldi

26 maggio 2024 a

Follow the money, seguire il percorso dei soldi. Vale anche perla Conferenza episcopale presieduta da Matteo Maria Zuppi. Il doppio attacco al governo in piena campagna elettorale (prima sul premierato, poi, più duro, sull’autonomia differenziata) arriva dopo che sono stati resi noti i nuovi dati sulla ripartizione dell’otto per mille, una “torta” da 1,4 miliardi di euro: nel 2024, per la prima volta, l’assegno in favore della Chiesa cattolica è sceso sotto al miliardo. Soprattutto, l’offensiva della Cei è partita mentre il consiglio dei ministri annunciava che la quota dell’otto per mille a gestione statale potrà essere conferita anche a interventi per il «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», già a partire dalla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023. Non sono coincidenze, il sovrapporsi di questi eventi non è casuale. (...)