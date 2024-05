Valtellina, tragedia ad alta quota: cede una fune, muoiono tre finanzieri

29 maggio 2024 a

Una caduta di decine e decine di metri. Un dramma terribile che si è consumato tra le montagne della Valtellina. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma quel che purtroppo è certa è la morte di tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Due di loro appartengono alla sezione di Madesimo: si tratta di un ragazzo di 26 anni originario di Bormio e uno di 33 di Tirano. L'altra vittima è un ragazzo di 23 anni, appartenente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio.

I contorni della tragedia sono ancora tutti da chiarire. Mercoledì 29 maggio, poco prima delle 13, i finanziari sarebbero caduti dal precipizio degli Asteroidi, dove era in corso un'esercitazione, mentre stavano arrampicando. La colpa sarebbe da attribuire ad una corda che ha ceduto mentre i tre erano sospesi in aria. In totale, gli uomini coinvolti nell'esercitazione in Val Masino, all’imbocco della Valtellina, sarebbero stati cinque: gli altri due esperti scalatori sarebbero illesi e sarebbero stati proprio loro a lanciare l'allarme.

Subito due elicotteri si sono levati in volo per prestare soccorso, ma per i tre finanzieri non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei corpi.