Grosseto, incidente stradale: morti due piloti dell'Aeronautica

È di due militari dell’Aeronautica deceduti e di altri quattro feriti il tragico bilancio dello scontro tra due auto sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del 4 Stormo Caccia. Il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale, "si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, tenente Riccardo Latino e primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci entrambi in servizio al 36 Stormo Caccia di Gioia del Colle (Bari)".

Gli altri quattro militari dell’Aeronautica feriti erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti: immediatamente soccorsi sono stati trasportati nei vicini ospedali di zona. "Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente - si legge in una nota - Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni". Il personale del 4 Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso. Cordoglio da parte di tutte le più altre cariche dello Stato per queste due vite spezzate in questo tragico incidente.