L'Eredità, "più bravo degli autori": scoppia il caso dopo la ghigliottina

Sono stati Tommaso e Gabriele a sfidarsi ai Cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 3 aprile, su Rai 1. Nel presentarli al pubblico, il conduttore ha ricordato che per Tommaso si tratta della seconda partecipazione al gioco, mentre Gabriele è un vero e proprio veterano del programma: ha partecipato a 18 puntate, è arrivato alla ghigliottina 8 volte e ha già vinto 275mila euro. "Si tratta del quinto posto nella classifica di tutti i tempi de L'Eredità", ha sottolineato Liorni.

A spuntarla alla fine è stato proprio Gabriele, che quindi è arrivato alla ghigliottina con un montepremi di 155mila euro. Le parole da collegare erano Ripetere, Discorso, Gruppo, Fatti e Ultima. Dopo vari dimezzamenti, la cifra in palio è scesa a 38.750 euro. Il concorrente, come previsto dal regolamento, ha ragionato per un minuto. Poi ha dato come soluzione la parola Prova. Peccato però che la parola corretta fosse Analisi. Il campione potrà provarci domani.