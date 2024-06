Avellino, morto a 8 anni schiacciato dal tavolo di ferro: tragedia in cortile

27 giugno 2024 a

Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino: un bambino di 8 anni è morto schiacciato da un tavolo di ferro mentre giocava nel cortile di casa. È avvenuto ieri sera, intorno alle 20. Il piccolo stava giocando con il tavolo, quando questo si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato uccidendolo sul colpo. Il bambino, che era figlio unico, stava per andare con i genitori a una festa patronale in una frazione vicina.

"Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione - ha scritto sui social il sindaco, Beniamino Palmieri, che ha proclamato il lutto cittadino -. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino".

Proprio ieri, tra l'altro, era previsto a Montemarano uno show del cantautore Povia insieme ad Antonio Manganiello per festeggiare i santi Giovanni e Paolo. Tutto, però, è stato sospeso per la tragedia. Sconvolta la comunità locale, mentre sui social sono comparsi centinaia di messaggi di affetto e vicinanza ai genitori del piccolo.