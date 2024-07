Torino, nubifragio si abbatte sulla città: tempesta di grandine e vento

01 luglio 2024 a

Nubifragio a Torino: una tempesta di grandine e forti raffiche di vento si è abbattuta sulla città nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio. Allo stesso tempo c'è stato anche un brusco calo delle temperature, che si sono abbassate di quasi 5°C nell'arco di 30 minuti. Degli allagamenti sono stati localizzati e segnalati anche nei quartieri più a nord del capoluogo piemontese.

Tornando a Torino, nelle scorse ore il nubifragio ha sradicato una grossa quercia nel quartiere Vanchiglietta. L'albero è caduto su alcune auto in sosta. Per fortuna, però, non c'era nessuno a bordo. Dunque nessuna persona è rimasta ferita. Solo rami spezzati e allagamenti in molti quartieri della città. Intanto, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato la richiesta dello stato di emergenza, proprio per via delle violente precipitazioni che hanno colpito il territorio non solo oggi, ma anche lo scorso fine settimana, nelle province del Verbano Cusio Ossola, Torino e Vercelli. La prima stima degli interventi necessari per le urgenze è di 25 milioni.

Tromba d'aria a Torino. Ecco, sempre casini sto maltempo deve fare.



Foto da Torino Cronaca



L'ultima foto: è caduto un ponteggio, fortunatamente gli operai non c'erano, se no... pic.twitter.com/EUK3FGX09R — MariFella ⚔️ NAFO ⚔️ (@LunaNer43531157) July 1, 2024

Forte maltempo e disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati circa 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La Protezione civile ha attivato un'allerta gialla. Le zone più colpite sono il pordenonese e la bassa friulana; ma non si registrano feriti. Per quanto riguarda il Friuli occidentale, sono una trentina le richieste di soccorso arrivate al comando vigili del fuoco di Pordenone, la maggior parte per caduta di alberi a causa del forte vento, uno dei quali si è abbattuto sulla linea ferroviaria Sacile-Gemona, causando l'interruzione del traffico in un tratto ferroviario e l'utilizzo di corse di bus sostitutive.