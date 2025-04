Affari Tuoi, bufera su Daniela: "Presuntuosa e spocchiosa". Cosa è successo

Polemiche a non finire durante la puntata di Affari Tuoi di venerdì 4 aprile. La concorrente scelta da Stefano De Martino per eludere le offerte del Dottore è stata Daniela, in rappresentanza della Regione Campania. Viene da Salerno, ma vive e lavora a Castellammare di Stabia. In studio con lei la sorella Giulia. Entrambi sono due dentiste. E in particolare questo dettaglio ha scatenato i telespettatori.

"Comunque la gente che qui commenta dicendo 'non è normale questo accanimento con concorrenti belle etc etc' non hanno capito una fava - ha scritto su X un telespettatore -. La concorrente di oggi era semplicemente troppo presuntuosa e spocchiosa nei confronti di cifre che la gente se le sogna di avere Soprattutto perché lei ha un lavoro ben pagato e che sicuramente ha i soldi, mentre gente che è disoccupata o fa un lavoro non troppo remunerativo va a casa con niente - ha concluso - ed è una cosa fastidiosa".