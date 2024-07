Perugia, eiaculò su una donna dal balcone: scatta il processo

03 luglio 2024 a

Una vicenda particolare che ha portato a una vicenda giudiziaria altrettanto particolare. Un 42enne italiano è finito davanti al giudice del Tribunale di Perugia per rispondere dell’accusa di “getto pericoloso di cose”. Secondo la Procura l’imputato - condomino di un palazzo a Perugia avrebbe “con comportamento molesto” addirittura eiaculato “dal balcone posto al quarto piano dell’abitazione”, in questo modo “facendo cadere il liquido seminale” su una donna, anch’essa una condomina dello stesso palazzo, che “stava aprendo il portone” per rientrare a casa”.